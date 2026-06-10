Трамп: Денеска повторно силно ќе го нападнеме Иран

Претседателот на САД, Доналд Трамп, одговарајќи на новинарско прашање да ја објасни претходната изјава дека Иран „мора да ја плати цената“, истакна:

Па, ќе ги нападнеме, ќе ги нападнеме многу силно, посочи Трамп.

Тој на прашањето дали тоа значи продолжување на бомбардирањето истакна:

Да, па, со оглед на хеликоптерот, претпоставува, дека имам право на тоа“.

Трамп претходно го обвини Иран дека со дрон соборил американски хеликоптер „Апачи“ во близина на брегот на Оман.