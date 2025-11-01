Ајварот од тиквички е повкусен од оној со пиперки

Ајварот од тиквички се приготвува едноставно со постепено готвење, додека зеленчукот стане мек и соединет во кремлива смеса. Овој рецепт е одлична алтернатива за класичниот ајвар од пиперки – има поблаг вкус, полесен е за желудникот и идеален е за сите што сакаат да прават зимница.

Состојки:

1 кг исчистени тиквички

300 г кромид

250 г моркови

70 мл растително масло

80 г доматно пире

1 лажиче сол

1 супена лажица шеќер

¼ мелен црн бибер

½ лажиче мелен лук (или 2 чешниња)

1/3 лажиче мелен коријандер

1 супена лажица оцет

Приготвување:

1. Подготовка на зеленчукот

Излупете ги тиквичките и исечкајте ги на коцки. Ситно исечкајте го кромидот, а морковот изрендајте го или исечкајте го на тенки крукчиња.

2. Динстање

Во подлабоко тенџере загрејте масло, па додајте кромид и морков. Динстајте 5-7 минути додека зеленчукот омекне и замириса.

3. Додавање на тиквичките

Додајте ги исечканите тиквички и продолжете да динстате со повремено мешање додека пуштат вода и омекнат (околу 15 минути).

4. Зачинување и готвење

Додајте доматно пире, сол, шеќер, лук, бибер и коријандер. Сипете малку вода по потреба (околу 100 мл) и гответе на тивок оган уште 30-40 минути, со повремено мешање додека смесата стане густа и сјајна.

5. Пасирање и завршен допир

Кога сѐ ќе биде зготвено, матете ја смесата со миксер или во блендер додека ја добиете посакуваната текстура. Вратете го во тенџере, додајте оцет и загревајте уште 5 минути за да се соедини смесата.

6. Полнење на теглите

Врелиот ајвар сипете го во стерилизирани тегли, добро завртете и превртете ги наопаку 5-10 минути. Оставете да се оладат и чувајте ги на темно и ладно место.

7. Послужување

Ајварот од тиквички совршено оди со домашен леб, како прилог со месо, со тестенини или едноставно како лесна и здрава мачканица.