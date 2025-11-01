Ајварот од тиквички е повкусен од оној со пиперки

Ајварот од тиквички се приготвува едноставно со постепено готвење, додека зеленчукот стане мек и соединет во кремлива смеса. Овој рецепт е одлична алтернатива за класичниот ајвар од пиперки – има поблаг вкус, полесен е за желудникот и идеален е за сите што сакаат да прават зимница.
Состојки:
- 1 кг исчистени тиквички
- 300 г кромид
- 250 г моркови
- 70 мл растително масло
- 80 г доматно пире
- 1 лажиче сол
- 1 супена лажица шеќер
- ¼ мелен црн бибер
- ½ лажиче мелен лук (или 2 чешниња)
- 1/3 лажиче мелен коријандер
- 1 супена лажица оцет
Приготвување:
1. Подготовка на зеленчукот
Излупете ги тиквичките и исечкајте ги на коцки. Ситно исечкајте го кромидот, а морковот изрендајте го или исечкајте го на тенки крукчиња.
2. Динстање
Во подлабоко тенџере загрејте масло, па додајте кромид и морков. Динстајте 5-7 минути додека зеленчукот омекне и замириса.
3. Додавање на тиквичките
Додајте ги исечканите тиквички и продолжете да динстате со повремено мешање додека пуштат вода и омекнат (околу 15 минути).
4. Зачинување и готвење
Додајте доматно пире, сол, шеќер, лук, бибер и коријандер. Сипете малку вода по потреба (околу 100 мл) и гответе на тивок оган уште 30-40 минути, со повремено мешање додека смесата стане густа и сјајна.
5. Пасирање и завршен допир
Кога сѐ ќе биде зготвено, матете ја смесата со миксер или во блендер додека ја добиете посакуваната текстура. Вратете го во тенџере, додајте оцет и загревајте уште 5 минути за да се соедини смесата.
6. Полнење на теглите
Врелиот ајвар сипете го во стерилизирани тегли, добро завртете и превртете ги наопаку 5-10 минути. Оставете да се оладат и чувајте ги на темно и ладно место.
7. Послужување
Ајварот од тиквички совршено оди со домашен леб, како прилог со месо, со тестенини или едноставно како лесна и здрава мачканица.