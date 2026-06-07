Утре почнуваат Петровденски пости: Време на духовна подготовка и смирение

Петровденскиот пост, познат и како Апостолски пост, е еден од четирите повеќедневни пости во православната традиција. Тој е посветен на светите апостоли Петар и Павле и претставува период на духовно очистување, молитва и подготовка за празникот Петровден, кој се слави на 12 јули (29 јуни според стариот календар).

Почетокот на Петровденскиот пост не е секогаш на ист датум. Тој започнува во понеделникот по празникот Сите Светии, кој доаѓа една недела по Педесетница (Духовден). Поради тоа, должината на постот варира секоја година во зависност од датумот на Велигден.

Постот не е само воздржување од одредени видови храна. Според учењето на православната црква, неговата суштина е во духовното усовршување, покајанието, молитвата, милосрдието и борбата со лошите навики и страсти.

Верниците во овој период се повикуваат на:

почеста молитва,

учество на богослужби,

читање духовна литература,

помирување со ближните,

правење добри дела и помагање на луѓето во неволја.



Петровденскиот пост се смета за поблаг од Велигденскиот пост. Вообичаено се пости на растителна храна, а во повеќето денови е дозволена и риба, освен во среда и петок кога постот е построг.

Сепак, правилата можат да се разликуваат во зависност од локалната црковна практика и личниот благослов од духовникот.

Постот е поврзан со подготовката за празникот на светите апостоли Свети Петар и Свети Павле, кои се меѓу најпочитуваните личности во христијанството. Според црковното предание, тие пред својата мисионерска дејност постеле и се молеле, па затоа верниците го следат нивниот пример.

Петровденскиот пост потсетува дека вистинската вредност на постот не се состои само во ограничувањата во исхраната, туку во промената на срцето, зајакнувањето на верата и приближувањето кон Бога. За православните христијани, ова е период на духовно обновување и подготовка за еден од најголемите летни празници – Петровден.