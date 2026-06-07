 Skip to main content
07.06.2026
Република Најнови вести
Недела, 7 јуни 2026
Неделник

Ја вознемирувал поранешната сопруга: Со закани барал пак да живеат заедно

Хроника

07.06.2026

На 06.06.2026 во 15:30 часот, полициски службеници од СВР Тетово го лишија од слобода Ј.С. (58) од село во тетовско, поради сомнение за сторено кривично дело „демнење“.

-Полицијата постапила по пријава од неговата поранешна 53-годишна невенчана сопруга дека вчера во неколку наврати Ј.С. ја следел, вознемирувал и упатувал закани по нејзината безбедност, барајќи од неа да почнат повторно да живеат заедно, информираат од СВР Тетово.

Ј.С. е задржан во Полициската станица Тетово, а по целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава.

Поврзани вести

Хроника  | 17.06.2025
Сосед од пеколот, со месеци следи и навредува скопјанка
Хроника  | 30.04.2025
Уапсен е гевгеличанецот кој со месеци демнел семејство од Скопје
Хроника  | 30.04.2025
Ги следел кога оделе на работа и на училиште – гевгеличанец демнел татко и три деца