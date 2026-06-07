 Skip to main content
07.06.2026
Република Најнови вести
Недела, 7 јуни 2026
Неделник
W06ydyJhS4U

Петрушевски: Од тендер вреден 18 милиони денари, колку треба да земе мито Богац за тоа да биде криминал за Филипче?

Македонија

07.06.2026

Од тендер вреден 18 милиони денари, колку треба да земе мито Богац за тоа да биде криминал за Филипче? Аферата со Богоев не е обична афера од 2.000 евра мито. Тоа е трагата која носи до многу поголем криминал, истакна пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ, Бране Петрушевски на денешната прес-конференција.

Детето на Заев, несудениот негов наследник, Стефан Богоев заедно со Џемо од Прилеп ги искористиле своите влијанија и раководни позиции и си наместиле тендер од 18 милиони денари. Јавноста преку медиумите дозна дека Богац бил подмитен со 2.000 евра од Џемо, а ние од свиркачи дознаваме дека тоа биле првите од илјадниците што требал да ги инкасира пуленот на СДС – вели пратеникот.

Петрушвски го повика ЈО да истражи дали е точна информацијата дека Богац требал да добие 10% од местениот тендер вреден 18 милиони денари или во превод 1,8 милиони денари?

Богоев беше поставен од СДС. Џемо е човек од СДС. Тендерот е во државна институција. Затоа никој не смее да глуми дека ова е личен инцидент. Ова е партиска шема, создадена од матрицата на СДС – нагласува Петрушевски.

Поврзани вести

Македонија  | 04.06.2026
Петрушевски: Ни треба модерно решение за правична застапеност што ќе одговара на европски стандарди
Македонија  | 27.05.2026
Трпе Деаноски од УПОЗ за луксуз и спортски игри во Црна Гора потрошил над 60.000 евра
Македонија  | 28.04.2026
Петрушевски: Филипче и СДС за власт се спремни да го продадат македонскиот јазик, култура и идентитет