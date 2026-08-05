Петрушевски: Најголемата победа над талогот кој се храни со хистерија и безнадежност е успешна Македонија

Општествениот талог, во кој дел од опозициските структури самите се препознаа, се храни со хистерија, страв и безнадежност, напиша пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ, Бране Петрушевски во објава на Фејсбук.

Се обидува да нè убеди дека ништо не може да се промени, дека успехот е невозможен и дека Македонија мора постојано да остане заробена во разочарувања и понижувања. Но, најголемиот пораз на секоја политика на страв е народ кој верува во себе“, пишува Петрушевски.

Тој додава дека Македонија не се гради со лаги, цинизам и неверување. Македонија се гради со работа, знаење, одговорност и резултати.