Силно невреме ја погоди Словенија, температурите паднаа за 10°C: Издадено сериозно предупредување!

Силно топлотно невреме со грмотевици се развило над централна Словенија, предизвикувајќи пад на температурите во некои области и создавајќи остри температурни разлики. Во градовите Логатец и Боршт при Горењи вас, температурата падна од околу 35 °C на само 21 °C.

Во исто време, температурите на исток и југоисток од земјата сè уште се движат помеѓу 37 °C и 39 °C. Словенечката агенција за животна средина (AРСO) издаде предупредување за град за делови од Словенија, иако предупредувањето за висока температура останува на сила за речиси целата земја, пишува „Словенске новице“.

Според сликите од радарот на АРСО, ќелиите на бура се присутни, меѓу другото, во Јулиските Алпи, над Церкно и во неколку области во регионите Нотрањска и Кочевје.

Силна бурна активност се развила над регионот Нотрањска. Бура предизвикана од топлина се формираше во областа помеѓу Ракек и Логатец, носејќи обилни дождови и можност за град. АРСО известува дека во Свишчаци наврнале 23 милиметри дожд во последниот час, додавајќи дека се очекува активноста на бура постепено да ослабне во текот на наредните часови.

Агенцијата за животна средина, исто така, издаде предупредување за град. Постои голема веројатност за град во областа Бовец, долините Горењска и Горна Сава, како и во Љубљана и регионот Нотрањска.

Dobro jutro, danes in jutri bo sončno in zelo vroče. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. pic.twitter.com/4iDBgm3rxQ — ARSO vreme (@meteoSI) August 5, 2026

Црвено предупредување е издадено за поголемиот дел од Словенија поради екстремна топлина. За делови од Приморскиот регион е прогласен многу висок ризик од шумски пожари, додека висок ризик важи за остатокот од земјата, пишува „Словенске новице“.