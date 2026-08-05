 Skip to main content
05.08.2026
Република Најнови вести
Среда, 5 август 2026
Неделник

Израелската армија изврши напади во јужен Либан

Свет

05.08.2026

Израелската армија соопшти дека извршила „целни напади“ во јужен Либан како одговор на наводно непочитување на договорот од страна на Хезболах.

Израелската армија претходно нареди евакуација од селото Мансури, наведувајќи дека планира да интервенира против проиранското движење Хезболах.

Нападот беше извршен еден ден по новата рунда преговори помеѓу Израел и Либан.

Либан и Израел, со посредство на САД, на 26 јули постигнаа договор за прекин на непријателствата по должината на границата. Но, Израел соопшти дека ќе одржува безбедносна зона во јужен Либан за да го елиминира она што го смета за закана од Хезболах. 

Поврзани вести

Свет  | 31.07.2026
Хамас потврди дека е постигнат договор за негово разоружување
Свет  | 29.07.2026
Кац: САД и Израел имаат различен пристап кон стратегијата за Иран
Свет  | 24.07.2026
Луксембург повеќе нема да посредува во продажбата на израелски државни обврзници во ЕУ