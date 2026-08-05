Израелската армија изврши напади во јужен Либан

Израелската армија соопшти дека извршила „целни напади“ во јужен Либан како одговор на наводно непочитување на договорот од страна на Хезболах.

Израелската армија претходно нареди евакуација од селото Мансури, наведувајќи дека планира да интервенира против проиранското движење Хезболах.

Нападот беше извршен еден ден по новата рунда преговори помеѓу Израел и Либан.

Либан и Израел, со посредство на САД, на 26 јули постигнаа договор за прекин на непријателствата по должината на границата. Но, Израел соопшти дека ќе одржува безбедносна зона во јужен Либан за да го елиминира она што го смета за закана од Хезболах.