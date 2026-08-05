Oва е гаражата на Роналдо, еве што поседува за 50 милиони евра

Кристијано Роналдо уште еднаш докажа дека, кога станува збор за луксуз, за ​​него практично нема граници.

Ал Насра објави фотографии од неговата приватна гаража со краток натпис: „Моите играчки“, но она што се гледа зад него ги остави милиони фанови без зборови.

Фотографиите прикажуваат повеќе од 40 луксузни автомобили, а проценките на странските медиуми велат дека целата колекција денес вреди повеќе од 50 милиони евра.

Најголемата ѕвезда на неговата колекција е „Bugatti Centodieci“, еден од само десет примероци произведени во светот. Овој хиперавтомобил е проценет на околу 10 милиони евра, и тоа е токму најскапиот четирицикл што го поседува Роналдо.

. Во неговата гаража има :

Ферари Дејтона SP3 (околу 3 милиони евра)

Ферари Монца SP2 (околу 2,5 милиони евра)

Мерцедес-AMG Уан (околу 4 милиони евра)

Бугати Чирон (околу 4 милиони евра)

Бугати Вејрон

Ферари ЛаФерари

Ламборџини Каунтач

Ламборџини Авентадор

Мекларен Сена

Ролс-Ројс Кулинан

Ролс-Ројс Фантом

Ферари Пуросанг

Мерцедес Брабус Г класа

Модели на Порше, Астон Мартин, Бентли и БМВ.