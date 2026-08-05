Oва е гаражата на Роналдо, еве што поседува за 50 милиони евра

Кристијано Роналдо уште еднаш докажа дека, кога станува збор за луксуз, за него практично нема граници.
Ал Насра објави фотографии од неговата приватна гаража со краток натпис: „Моите играчки“, но она што се гледа зад него ги остави милиони фанови без зборови.
Фотографиите прикажуваат повеќе од 40 луксузни автомобили, а проценките на странските медиуми велат дека целата колекција денес вреди повеќе од 50 милиони евра.
Најголемата ѕвезда на неговата колекција е „Bugatti Centodieci“, еден од само десет примероци произведени во светот. Овој хиперавтомобил е проценет на околу 10 милиони евра, и тоа е токму најскапиот четирицикл што го поседува Роналдо.
. Во неговата гаража има :
Ферари Дејтона SP3 (околу 3 милиони евра)
Ферари Монца SP2 (околу 2,5 милиони евра)
Мерцедес-AMG Уан (околу 4 милиони евра)
Бугати Чирон (околу 4 милиони евра)
Бугати Вејрон
Ферари ЛаФерари
Ламборџини Каунтач
Ламборџини Авентадор
Мекларен Сена
Ролс-Ројс Кулинан
Ролс-Ројс Фантом
Ферари Пуросанг
Мерцедес Брабус Г класа
Модели на Порше, Астон Мартин, Бентли и БМВ.