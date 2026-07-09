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Неделник

Роналдо не се врати дома заедно со репрезентацијата туку со приватен авион

Фудбал

09.07.2026

Неколку дена откако репрезентацијата на Португалија беше елиминирана од Светското првенство, Кристијано Роналдо се врати во својата земја.

Изненадувачки, или не, тој не го направи тоа со другите репрезентативци, туку отпатува сам во Португалија, со приватен авион.

Како што објавува шпанската „Марка“, Кристијано Роналдо бил срдечен кон вработените и персоналот на аеродромот

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