Роналдо не се врати дома заедно со репрезентацијата туку со приватен авион

Неколку дена откако репрезентацијата на Португалија беше елиминирана од Светското првенство, Кристијано Роналдо се врати во својата земја.
Изненадувачки, или не, тој не го направи тоа со другите репрезентативци, туку отпатува сам во Португалија, со приватен авион.
Како што објавува шпанската „Марка“, Кристијано Роналдо бил срдечен кон вработените и персоналот на аеродромот
🚨 Cristiano Ronaldo was seen arriving in Lisbon this morning on his private jet after Portugal’s elimination against Spain.— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) July 8, 2026
He did not return with his teammates, marking a quiet end to what appears to be his final World Cup 💔#ronaldo #cristianoronaldo #cr7 #cristiano pic.twitter.com/to3YoU9y9a