Соиграчите го саботирале Роналдо на СП!

Јури Џоркаеф (58), легендарниот француски фудбалер и светски шампион од 1998 година, го коментираше настапот на Кристијано Роналдо и португалската репрезентација на Светското првенство.

Според него, Португалија доживеа вистинско разочарување на овој турнир.

Роналдо постигна два гола во групната фаза против Узбекистан, но тимот не успеа да го поддржи својот најголем играч, смета Џоркаеф.