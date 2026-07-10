Соиграчите го саботирале Роналдо на СП!

Јури Џоркаеф (58), легендарниот француски фудбалер и светски шампион од 1998 година, го коментираше настапот на Кристијано Роналдо и португалската репрезентација на Светското првенство.
Според него, Португалија доживеа вистинско разочарување на овој турнир.
Роналдо постигна два гола во групната фаза против Узбекистан, но тимот не успеа да го поддржи својот најголем играч, смета Џоркаеф.
Ако го земете Кристијано Роналдо на Светското првенство, тимот мора да игра за него, а тоа воопшто не беше случај. Имаше впечаток дека неговиот сопствен тим го бојкотираше. Тој не ги доби топките и не му беа дадени најдобрите можни услови. Или не го земате, или го земате и се грижите тимот да игра за него“, рече Џоркаеф во интервју за „RMC“.