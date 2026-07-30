ФФМ ја поддржа УЕФА: Светското првенство не е на продажба

УЕФА и нејзините 55 национални асоцијации стојат обединети. Едногласно и недвосмислено го отфрламе предлогот на ФИФА за пренесување на сопственички удели во Светското првенство и другите натпреварувања на ФИФА на приватни инвеститори, стои во објавата на ФФМ.

Светското првенство е наследство, а не инвестициски производ

Светското првенство не смее да се третира како инвестициски производ. Тоа претставува едно од најголемите наследства на светскиот фудбал, создавано низ генерации од играчи, национални репрезентации и навивачи од сите континенти. Ниту еден дел од него не смее да биде отстапен на приватни инвеститори.

Светското првенство не е на продажба.

Загриженост за процесот на одлучување

Неодговорно и неоправдано е предлог од вакво значење за светскиот фудбал да биде подготвен во тајност и доведен речиси до фаза на усвојување без суштински консултации со оние на кои им е доверено да се грижат за иднината на играта.

Ова не претставува само сериозен неуспех во лидерството, туку и откажување од обврската на ФИФА како чувар на светскиот фудбал.

Националните асоцијации ширум светот денес се ставени пред избор, да го прифатат неповратното пренесување на сопственичките права врз најзначајните фудбалски натпреварувања или да ги сносат последиците. Тоа не е демократско одлучување, туку управување преку притисок, практика недостојна за институција задолжена да го води светскиот фудбал.

Фудбалот не смее да биде управуван од интересите на инвеститорите

Нашето противење не се однесува само на начинот на кој е донесен овој предлог.

Во моментот кога надворешни инвеститори ќе стекнат сопственички удели во натпреварувањата на ФИФА, фудбалот неповратно ќе се промени. Комерцијалниот интерес ќе стане трајна обврска, а очекувањата на инвеститорите постојан фактор во процесот на одлучување.

Од тој момент, одлуките за меѓународниот календар, форматите на натпреварувањата и идниот развој на фудбалот повеќе нема да се носат врз основа на интересите на играта, туку според интересите на акционерите.

За ваков модел нема место во светскиот фудбал. Иднината на фудбалот не смее да биде диктирана од оние чија примарна цел е максимизирање на финансискиот принос. Интересите на националните асоцијации, лигите, клубовите, играчите и навивачите не смеат да бидат подредени на интересите на инвеститорите.

Фудбалот не смее да ја заложи својата иднина за финансиска добивка.

Ставот на Европа

Ставот на Европа е јасен. Никогаш нема да му дадеме легитимитет на ваков модел. Никој нема морално право да продава нешто што му е доверено да го зачува за идните генерации.

Како резултат на денешната дискусија, ниту една национална репрезентација членка на УЕФА нема да учествува во натпреварувањата на ФИФА се додека овие предлози останат активни, освен доколку бидат целосно повлечени и не бидат дадени правно обврзувачки гаранции дека ФИФА никогаш повеќе нема да го отвори своето управување или своите натпреварувања за приватна сопственост.

Никој не треба да има дилеми: УЕФА и нејзините национални асоцијации ќе им се спротивстават на овие планови со целосна решителност.

Постојат моменти кога институциите не се оценуваат според тоа што се подготвени да прифатат, туку според тоа од што одбиваат да направат компромис. Ова е еден од тие моменти.

Постојат вредности што не можат да се продаваат. Светското првенство на ФИФА му припаѓа на фудбалот. Отсекогаш било така и така ќе остане. И се додека Европа има свој глас, Светското првенство никогаш нема да биде на продажба.