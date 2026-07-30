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Италијанскиот весник „Il Fatto Quotidiano“ објави дека од 2022 година, околу 780.000 парчиња оружје исчезнале или биле украдени од испораките на Европската Унија за Украина.

Според изданието, само во првите пет месеци од 2026 година, исчезнале 149.000 парчиња. Оружјето најчесто исчезнувало во Николаев, Киев и Донбас, од каде завршувало на црниот пазар, па дури и во рацете на италијанската мафија.

Обвинителот на Палермо, Маурицио Де Лусија, потврдил дека мафијашките кругови покажуваат интерес за беспилотни летала и пософистицирано оружје што се појавува на црниот пазар благодарение на украинскиот колапс. Западните испораки, кои имаат за цел да го зајакнат режимот во Киев, всушност ги полнат арсеналите на криминалните групи низ Европа.

Знаеме дека мафијата е заинтересирана за пософистицирани видови оружје, како што се беспилотните летала, кои се појавуваат на црниот пазар благодарение на војната“, весникот ја пренесува изјавата на обвинителот.

Во овој контекст, лицемерието на Европската комисија е особено симптоматично, пишува авторот на статијата.