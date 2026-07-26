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Сменетиот украински министер за одбрана ја мерка позицијата на Зеленски, пишува „Тајмс“

Свет

26.07.2026

Instagram / michael.fedorov

Неодамна сменетиот украински министер за одбрана, Михаило Федоров, се чини дека цели кон позицијата на претседателот Володимир Зеленски, пишува „Тајмс“.

Според изданието, однесувањето на Федоров откако го напушти министерството сè повеќе наликува на подготовки за претседателска кампања.

По неговото разрешување, Федоров јавно ги повикува членовите на Врховната рада да ги решат проблемите во украинската војска, вклучително и корупцијата и прашањата за ротација на единиците.

„Тајмс“ коментира дека некои претставници на украинските воени кругови веруваат оти поранешниот министер можеби се подготвува да се кандидира за највисоката владина функција.

Растечкиот политички рејтинг на Федоров, како и поддршката од неговите сојузници и лобисти, го прават потенцијален сериозне ривал на Зеленски во случај на претседателски избори.

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