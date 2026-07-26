 Skip to main content
26.07.2026
Република Најнови вести
Недела, 26 јули 2026
Неделник

Ова се најголемите филмски неуспеси на Холивуд во 2026 година

Филм

26.07.2026

Во првата половина од 2026 година Холивуд се соочи со големи финансиски загуби поради филмските неуспеси.

На петто место се најде филмот „Меланија“. Автобиографијата оствари заработка од околу 16,7 милиони долари, со буџет од 40 милиони долари. Филмот беше претставен во над 20 земји, но со мал интерес од публиката.

Веднаш под него е „Невестата“, во режија на Меги Џиленхол, со Џеси Бакли и Кристијан Бејл во главните улоги. Филмот заработил само 24 милиони, со влог од меѓу 80 и 90 милиони долари.

На трето место е „Животинска фарма“, анимиран филм направен според класичниот роман на Џорџ Орвел. Во режија на Енди Серкис, беше еден од најголемите неуспеси на годината, со заработка од само 6,3 милиони долари.

Второто место за најнеуспешен филм за 2026 година му припадна на филмот „Господари на универзумот“. Филмот со Николас Галитцин во главната улога досега заработил околу 105 милиони долари, со буџет од околу 170 и 200 милиони долари.

Првото место е за „Пустински воин“, епски акциски филм на Руперт Вајат, со дејство во Арабија, во 7 век. Филмот оствари заработка од 733.940 долари. Актерската екипа ја сочинуваат Ентони Меки, Шарлто Копли и Бен Кингсли. Со ова филмот се најде меѓу најголемите разочарувања во современата филмска индустрија.

Поврзани вести

Филм  | 07.02.2025
УСАИД Холивуд: Aнџелина Џоли за 20 милиони долари плачела над судбината на Украина, Бен Стилер за четири се ракуваше со Зеленски
Сцена  | 08.01.2025
Бен Афлек, Том Хенкс, НБА ѕвезди… бегаат од огнот кој ја зафати луксузната област Пацифик Палисадес