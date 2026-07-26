Потписот на Леброн Џејмс ја внесе Филаделфија во Топ 4 фаворити за НБА титулата

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По потписот на Леброн Џејмс за Филаделфија севентисиксерс, обложувалниците ги ажурираа своите квоти за победник во НБА-лигата сезоната 2026/27.

Во петокот беше објавено дека 41-годишниот кошаркар потпиша договор со Филаделфија.

Пред оваа вест, квотите за шампионската титула на „Сиксерси“ беа 21. По објавувањето на неговото доаѓање тие паднаа на 9,5 и Филаделфија сега е четврти фаворит за освојување на трофејот.

Само Оклахома Сити, Сан Антонио (по 3,5) и Њујорк (9) имаат поголеми шанси кај букмејкерите.

Вреди да се напомене дека пред размената на Џејлен Браун кој во Филаделфија дојде од Бостон на 2 јули, коефициентот за шампионската титула на Филаделфија беше 67.