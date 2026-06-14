Њујорк ја освои НБА титулата по пауза од 53 години

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Кошаркарите на Њујорк Никс триумфираа во Сан Антонио Спарс со 94-90 во петтиот натпревар од финалната серија во НБА лига и со 4-1 во победи ја освоија шампионската титула, прва по пауза од 53 години.

Џејлен Брансон одигра брилијантен натпревар со 45 поени и беше прогласен за најкорисен играч (МВП) на финалната серија.

Во редовите на Спарс, дебитантот Дилан Харпер беше најефикасен со 25 поени, додека најголемата ѕвезда во тимот Виктор Вембањама реализираше скромни 19 поени, но запиша 14 скокови и шест блокади.

Петтиот дуел од финалната серија беше уште еден натпревар во кој Сан Антонио во најголем дел имаше водство, кое кон крајот на првото полувреме достигна и 16 поени разлика. Сепак, Њујорк постепено ја анулираше негативата и предводен од Брансон дојде до првата титула по повеќе од половина век.

Победата во петтиот натпревар од финалето е круна на одличната плејоф серија на Њујорк, кои доминираа во плејофот со вкупен резултат од 16-3 и забележаа осум последователни победи на гостински терен.