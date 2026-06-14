Бразил само ремизира со Мароко, Шкотска и Австралија славеа над Хаити и Турција

Во воведното коло во групата Ц на Светско првенство, Бразил и Мароко одиграа без победник 1-1, а Шкотска минимално го совлада дебитантот Хаити со 1-0, додека стартна победа во групата Д извојува Австралија, триумфирајќи над Турција со 2-0.

Бразил и Мароко на стадионот „Метлајф“ во Њу Џерси одиграа возбудлив натпревар, особено во првото полувреме, во кое Мароканците дојдоа во водство со голот на Саибари во 21 минута, а Винисиус донесе израмнување 11 минути подоцна.

Шкотска во својот прв мундијалски настап од 1998 година го совлада Хаити на „Жилет стадион“ во Бостон со погодокот на МекГин во 20 минута.

Иранкунда во 27 минута ѝ донесе водство на Австралија на „БЦ Плеј“ стадионот во Ванкувер, а Меткалф во 75 минута стави печат на победата.