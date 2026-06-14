 Skip to main content
14.06.2026
Република Најнови вести
Недела, 14 јуни 2026
Неделник

Бразил само ремизира со Мароко, Шкотска и Австралија славеа над Хаити и Турција

Фудбал

14.06.2026

Во воведното коло во групата Ц на Светско првенство, Бразил и Мароко одиграа без победник 1-1, а Шкотска минимално го совлада дебитантот Хаити со 1-0, додека стартна победа во групата Д извојува Австралија, триумфирајќи над Турција со 2-0.

Бразил и Мароко на стадионот „Метлајф“ во Њу Џерси одиграа возбудлив натпревар, особено во првото полувреме, во кое Мароканците дојдоа во водство со голот на Саибари во 21 минута, а Винисиус донесе израмнување 11 минути подоцна. 

Шкотска во својот прв мундијалски настап од 1998 година го совлада Хаити на „Жилет стадион“ во Бостон со погодокот на МекГин во 20 минута.

Иранкунда во 27 минута ѝ донесе водство на Австралија на „БЦ Плеј“ стадионот во Ванкувер, а Меткалф во 75 минута стави печат на победата.

Поврзани вести

Фудбал  | 13.06.2026
Бразил ќе биде без Нејмар против Мароко
Свет  | 12.06.2026
САД ги предупреди навивачите на опасноста од синтетички опиоиди
Спорт шоу  | 02.06.2026
Вака ќе изгледаше Светското првенство Италија 1990 да се играше во Холивуд