Брос ја напушти клупата на Јужна Африка по историскиот успех на Светското првенство

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Јужноафриканскиот селектор Хуго Брос го потврди своето заминување по двонеделна неизвесност дали ќе остане на должноста откако прв пат во историјата ѝ донесе пласман на репрезентацијата во нокаут фазата на тековното Светско фудбалско првенство.

Пред почетокот на Светското првенство, Брос најави дека ќе се пензионира, но откако Јужна Африка загуби од Канада во осминафиналето на 28 јуни, наведе дека не е сигурен во својата одлука и оти можеби ќе биде во искушение да остане на селекторската должност.

Сепак, 74-годишниот Брос ја потврди првичната одлука, навестувајќи оти би можел да ѝ помогне на јужноафриканската репрезентација во улога на советник.