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Неделник

Винисиус ќе добие 80 милиони евра за да остане во Реал

Фудбал

30.07.2026

Фудбалерот на Реал Мадрид, Винисиус Жуниор, има намера да добие бонус од 80 милиони евра за продолжување на договорот со „Лос Бланкос“.

Според новинарот Пепе Алварез, 26-годишникот сака да ги зголеми и своите права за имиџ од 50 проценти на 80 проценти.

Поради барањата на Винисиус, неговата иднина во клубот останува под знак прашалник.

Крилниот напаѓач е во Реал Мадрид од 2018 година, а неговиот договор важи до летото 2027 година. 

Во сезоната 2025/26, напаѓачот одигра 53 натпревари за мадридскиот клуб во сите натпреварувања, постигнувајќи 22 гола и 14 асистенции

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