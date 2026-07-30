ЕУ се договори за построги правила за влез за Украинци на воена возраст

Земјите од Европската Унија одобрија построги имиграциски правила за Украинците на воена возраст, соопшти денеска портпаролот за ДПА.

Чекорот, преземен на барање на Киев, има за цел да ги исклучи оние кои се обидуваат да избегнат служење воен рок во војната на Украина против Русија од добивањето поедноставен влез во Европската Унија.

Според договорот, Украинците на возраст од 23 до 60 години ќе можат да ја користат шемата за привремена заштита на ЕУ само доколку ја отслужиле воената обврска или биле официјално ослободени од неа.

Промената, сепак, ќе се однесува само за мажите кои пристигнуваат во ЕУ за првпат.

Според новите правила, Украинците на воена возраст и понатаму ќе можат да поднесуваат барање за азил, што сепак значи дека ќе имаат значително помали изгледи за добивање заштита и дозвола за престој.

Воените бегалци од Украина се примаат во ЕУ според таканаречената Директива за привремена заштита, што значи дека нивните барања не се разгледуваат поединечно за секој случај посебно. Ова досега им го олеснуваше добивањето заштита во ЕУ на Украинците во споредба со бегалците од другите земји.

Во иднина, мажите кои бегаат од Украина ќе мора да докажат дека ги исполниле обврските за служење воен рок со приложување пасош со излезен печат издаден од украинските власти, или документ со кој се потврдува ослободување од или исполнување на воената обврска.