Горештината по трет пат ја затвори нуклеарната централа Голфеш во Франција

Еден од двата реактора во нуклеарната централа Голфеш која се наоѓа на околу 100 километри северозападно од Тулуз, повторно е затворен поради екстремните горештини, соопшти денеска француската Електродистрибуција (ЕДФ).

ЕДФ веќе го имаше затворено истиот реактор во периодот меѓу 23 јуни и 3 јули, а потоа повторно меѓу 9 и 27 јули, за да спречи температурата на реката Гарона, во која централата во департманот Тарн и Гарона ја испушта својата вода за ладење, да надмине 28 степени Целзиусови, како што е пропишано со декретот од 2006 година.

Вториот реактор во централата Голфеш исто така е затворен „поради одржување и дополнување гориво“, се додава во соопштението.

Во Франција во тек е четвртиот топлотен бран од почетокот на летото.(МИА)