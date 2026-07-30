 Skip to main content
30.07.2026
Република Најнови вести
Четврток, 30 јули 2026
Неделник

Американците се задоволни од Покетино и покрај елиминацијата од СП

Фудбал

30.07.2026

 Аргентинскиот селектор Маурисио Покетино ќе продолжи на селекторската функција во репрезентацијата на САД, објави „The Athletic“.

Договорот меѓу Фудбалската федерација на САД и 54-годишниот тренер за нов договор е близу до завршување.

Покетино ја презеде функцијата селектор на репрезентацијата на САД во 2024 година, потпишувајќи договор до Светското првенство во 2026 година. Наводно му било понудено продолжување пред турнирот, но страните се согласиле да ја одложат дискусијата до по завршувањето на Мундијалот.

Се шпекулира дека новиот договор на Покетино е четиригодишен, односно до Светското првенство во 2030 година.

На СП 2026, репрезентацијата на САД стигна до осминафиналето, каде што загуби со 4:1 од Белгија

Поврзани вести

Фудбал  | 07.07.2026
Покетино: Беше многу лош ден
Фудбал  | 20.06.2026
Покетино сонува САД да играат до финалето
Фудбал  | 28.03.2026
Покетино вели дека САД можат да бидат светски првак