Покетино вели дека САД можат да бидат светски првак

28.03.2026

 Селекторот на фудбалската репрезентација на САД Марусио Покетино изјави дека неговите играчи можат да постигнат резултат, во кој никој не верува – да станат светски прваци.

„Зошто не ние? Мораме да веруваме дека можеме тоа да го оствариме. Мораме да сонуваме. Мораме да испратиме добра енергија и позитивни емоции до луѓето и тие да веруваат и да не поддржат, изјави Покетино на прес-конференција.

Тој пораката јавно ја објави на собирот на играчите во рамки на подготовките.

САД се наоѓаат во групата Д, а противници им се репрезентациите на Парагвај, Австралија и репрезентација од европскиот бараж.

