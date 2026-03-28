Русија почнува со испораки на течен природен гас за Виетнам

Русија почнува со испораки на течен природен гас (ТПГ) за Виетнам.

Компанијата „Новатек“ потпиша прелиминарен договор со купувач во Виетнам и е подготвен да почне со испораки на ТПГ што е можно поскоро

„Новатек“ е исто така заинтересиран за инвестирање во инфраструктурни проекти во Виетнам и е подготвен да го поддржи развојот на мрежите за малопродажна дистрибуција на ТПГ во земјата.

Ваквиот договор покажува дека поради војната во Иран има сериозен прекин на испораките на течен гас од земјите од Персискиот Залив, поради што многу земји бараат алтернативни извори на енергенси и се вртат кон Русија.