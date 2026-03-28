28.03.2026
Русија почнува со испораки на течен природен гас за Виетнам

Русија почнува со испораки на течен природен гас (ТПГ) за Виетнам.

Компанијата „Новатек“ потпиша прелиминарен договор со купувач во Виетнам и е подготвен да почне со испораки на ТПГ што е можно поскоро

„Новатек“ е исто така заинтересиран за инвестирање во инфраструктурни проекти во Виетнам и е подготвен да го поддржи развојот на мрежите за малопродажна дистрибуција на ТПГ во земјата.

Русија ќе гради нуклеарна централа во Виетнам

Ваквиот договор покажува дека поради војната во Иран има сериозен прекин на испораките на течен гас од земјите од Персискиот Залив, поради што многу земји бараат алтернативни извори на енергенси и се вртат кон Русија.

Поврзани вести

Свет  | 28.03.2026
Руски напад врз Одеса: Евакуирано породилиште, едно лице убиени, десетмина повредени
Свет  | 27.03.2026
Русија ќе гради нуклеарна централа во Виетнам
Свет  | 27.03.2026
ЕУ го одложува законот за целосна забрана за увоз на руска нафта поради енергетската криза
