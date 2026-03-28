 Skip to main content
28.03.2026
Република Најнови вести
Сабота, 28 март 2026
Неделник
t-4DhYUDV1w

Која е позадината на изјавите на СДСМ за лажните мигранти?

По дебатата меѓу Јон Фрчкоски кој е директор на Центарот за анализа на СДСМ и Наум Стоилковски од ВМРО-ДПМНЕ се поставува прашањето дали зад ширењето паника за мигранти од Велика Британија и барањето да се бомбардира Македонија како Иран и Венецуела стои ,,кокаинска политика” односно партиски изјави дадени под дејство на моќни дроги, пишува порталот Експрес.мк.

Јон Фрчкоски јавно призна дека ја излажал јавноста дека ќе се повлече од директорска функција во СДСМ.

По скандалот со фотографии на коишто тој користи дрога, Фрчкоски јавно порача дека се повлекува за да не биде товар на СДСМ, но во дебата призна дека се уште е директор на центарот за анализи на СДСМ.

Повеќе на „Експрес“

