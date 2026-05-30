Дали е подобро климата да работи непрекинато или по потреба: Експертите дадоа одговор и совет за помала сметка за струја

Правилното користење на клима-уредот и одржувањето оптимална температурна разлика се клучни фактори за постигнување енергетска ефикасност и пониски сметки.

Појавата на првите летни горештини и температурите што се искачуваат над 30 степени ги претвораат уредите за ладење во наши најважни сојузници. Сепак, задоволството од пријатниот воздух често го расипува високата сметка за електрична енергија. Многумина несвесно прават грешки што им ги зголемуваат трошоците за третина, па дури и до 40 проценти, бидејќи не ги познаваат техниките за ефикасно ладење.

Експертите и сервисерите дадоа јасен одговор на прашањето што со години ги мачи граѓаните. Сѐ зависи од технологијата на уредот што го користите. Доколку поседувате современа инвертер-клима, најпаметно е да не ја исклучувате. Таа е проектирана така што, откако ќе ја постигне зададената температура, продолжува да работи со минимална моќност. Постојаното вклучување и исклучување на ваквите модели само непотребно го оптоварува компресорот и драстично ја зголемува потрошувачката, што ја зголемува и вашата сметка за струја.

Кај постарите модели, таканаречени on/off системи, правилата се поинакви. Нив треба да ги исклучите само ако ја напуштате просторијата подолго од четири часа. За пократки излегувања, како одење до продавница, поекономично е уредот да остане вклучен, бидејќи повеќе енергија се троши за повторно ладење на загреаните ѕидови и мебел отколку за одржување на веќе постигнатата температура.

Најголемата заблуда е дека побрзо ќе се разладите ако климата ја наместите на 18 или 19 степени веднаш штом ќе влезете дома. Освен што уредот ќе троши рекорден број киловати, ова е директен пат до настинки, вкочанетост и опасен топлотен шок за организмот.

Лекарите се децидни — разликата меѓу надворешната жега и внатрешната свежина не смее да биде поголема од 7 степени. Ако надвор се 33 степени, идеално е термостатот да биде наместен на 26 степени. Иако изгледа високо, во простор без влага тоа е сосема пријатна температура што ги чува и здравјето и паричникот — имајте предвид дека секој степен пониско ја зголемува потрошувачката на струја за околу 6 проценти.

Пред да посегнете по далечинскиот управувач, применете два едноставни чекори што ќе ѝ ја олеснат работата на климата:

Самостојно чистење на филтрите: Не чекајте сервисер за основно одржување. Отворете го капакот, извадете ги мрежичките и измијте ги под млаз млака вода. Чистите филтри овозможуваат слободен проток на воздух, додека валканите го оптоваруваат уредот и го тераат да троши значително повеќе енергија.

Блокирање на сончевата светлина: Спуштените ролетни и навлечените завеси во текот на најжешкиот дел од денот можат да го намалат продорот на топлина во станот и до 70 проценти. На тој начин се спречува ефектот на стаклена градина, па климата ќе работи со половина од својот капацитет.

Интелигентното користење на системите за ладење овозможува максимален комфор без непријатни изненадувања при плаќањето на сметките. Свежината во домот не мора да биде луксуз ако се придржувате до овие едноставни совети.