 Skip to main content
Република Најнови вести
Неделник

Како да заштедите гориво и пари со едноставни навики при возење?

Живот

Данските власти издвоија неколку клучни точки кои можат значително да го растоварат вашиот буџет:

  • Раномерно забрзување: Избегнувајте нагли притискања на педалот за гас. Постепеното постигнување брзина е многу поекономично.
  • Користење на моторното сопирање: Наместо нагло кочење, пред семафори или надолнини користете го менувачот за да ја намалите брзината.
  • Проверка на притисокот во гумите: Несоодветно напумпани гуми го зголемуваат отпорот и потрошувачката за дури 5%.
  • Исклучување на моторот во место: Доколку чекате подолго од една минута, подобро е да го исклучите автомобилот.

Оригинална изјава

Од данската агенција за енергетика нагласуваат дека промената на свеста е клучна:

„Малите промени во секојдневните навики на патиштата можат да направат голема разлика на крајот на месецот. Нашата цел е да им покажеме на граѓаните дека економичното возење не е само добро за нивниот паричник, туку и за животната средина,“ се вели во официјалните соопштенија од Копенхаген.

Брзината како главен фактор

Еден од најважните совети е одржувањето константна брзина на автопат. Данските анализи покажуваат дека возењето со 110 км/ч наместо 130 км/ч може да заштеди до 20% повеќе гориво, со минимална разлика во времето на пристигнување.

Поврзани вести

Македонија  | 23.03.2026
Мицкоски: Имаме стабилни резерви, дополнително го намаливме ДДВ за горивата од 18 на 10%
Балкан  | 23.03.2026
Недостиг на гориво во Хрватска
Економија  | 22.03.2026
Божиновска: Снабдувањето со гориво е во одлична кондиција и во земјата има доволно деривати
﻿