Како да заштедите гориво и пари со едноставни навики при возење?

Данските власти издвоија неколку клучни точки кои можат значително да го растоварат вашиот буџет:
- Раномерно забрзување: Избегнувајте нагли притискања на педалот за гас. Постепеното постигнување брзина е многу поекономично.
- Користење на моторното сопирање: Наместо нагло кочење, пред семафори или надолнини користете го менувачот за да ја намалите брзината.
- Проверка на притисокот во гумите: Несоодветно напумпани гуми го зголемуваат отпорот и потрошувачката за дури 5%.
- Исклучување на моторот во место: Доколку чекате подолго од една минута, подобро е да го исклучите автомобилот.
Оригинална изјава
Од данската агенција за енергетика нагласуваат дека промената на свеста е клучна:
„Малите промени во секојдневните навики на патиштата можат да направат голема разлика на крајот на месецот. Нашата цел е да им покажеме на граѓаните дека економичното возење не е само добро за нивниот паричник, туку и за животната средина,“ се вели во официјалните соопштенија од Копенхаген.
Брзината како главен фактор
Еден од најважните совети е одржувањето константна брзина на автопат. Данските анализи покажуваат дека возењето со 110 км/ч наместо 130 км/ч може да заштеди до 20% повеќе гориво, со минимална разлика во времето на пристигнување.