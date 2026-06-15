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15.06.2026
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Понеделник, 15 јуни 2026
Неделник

Од полноќ: Горивата поскапуваат од половина до два денари

Економија

15.06.2026

Горивата од полноќ поскапуваат од половина денар до два денари. Регулаторната комисија за енергетика денеска одлучи бензините да поскапат од 1,5 денари до 2 денари за литар, а дизелот за пола денар. Поевтинуваат Екстра лесното масло за домаќинство и мазутот.

Малопродажната цена на бензинот ЕУРОСУПЕР БС-95 се зголемува за 1,50 ден/литар и тој од полноќ ќе се продава по цена од 87,50 ден/литар, а ЕУРОСУПЕР БС-98 поскапува за два денари и новата цена ќе биде 90 ден/литар. Дизелот поскапува за половина денар и ќе се продава по цена од 87,50 ден/литар.

Малопродажната цена на Екстра лесното масло за домаќинство се намалува за 2,50 ден/литар со што новата цена ќе биде 86,50 ден/лит.

Се намалува и малопродажната цена на Мазутот за 1,074 ден/кг кој сега ќе се продава по цена од 46,223 ден/кг

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