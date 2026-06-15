Од полноќ: Горивата поскапуваат од половина до два денари

Горивата од полноќ поскапуваат од половина денар до два денари. Регулаторната комисија за енергетика денеска одлучи бензините да поскапат од 1,5 денари до 2 денари за литар, а дизелот за пола денар. Поевтинуваат Екстра лесното масло за домаќинство и мазутот.

Малопродажната цена на бензинот ЕУРОСУПЕР БС-95 се зголемува за 1,50 ден/литар и тој од полноќ ќе се продава по цена од 87,50 ден/литар, а ЕУРОСУПЕР БС-98 поскапува за два денари и новата цена ќе биде 90 ден/литар. Дизелот поскапува за половина денар и ќе се продава по цена од 87,50 ден/литар.

Малопродажната цена на Екстра лесното масло за домаќинство се намалува за 2,50 ден/литар со што новата цена ќе биде 86,50 ден/лит.

Се намалува и малопродажната цена на Мазутот за 1,074 ден/кг кој сега ќе се продава по цена од 46,223 ден/кг