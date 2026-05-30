Грчките власти најавија пакет нови мерки за олеснување на сообраќајот на граничните премини Евзони и Кипи, по зголемените задржувања предизвикани од имплементацијата на новиот европски систем за влез и излез (ЕЕС).

Одлуката беше донесена на состанок во Солун, свикан од заменик-министерот за внатрешни работи, надлежен за Македонија и Тракија, Константинос Гулекас, на кој присуствуваа претставници на надлежните институции, безбедносните служби и локалните власти.

Според грчкото Министерство за внатрешни работи, мерките предвидуваат дополнително зајакнување на информатичките системи за побрзо спроведување на контролите, како и разгледување на можноста за изградба на привремени технички решенија за олеснување на протокот на патници и возила.

Гулекас посочи дека туристичкиот и трговскиот сообраќај кон Грција постојано расте, а задолжителната биометриска проверка на секое лице што влегува или излегува од земјата создава дополнителни доцнења при граничните контроли.

За денеска се најавени теренски посети на специјални тимови на граничните премини Евзони, кон Македонија, и Кипи, кон Турција, со цел да се испита можноста за непосредна примена на дополнителните мерки.

Во меѓувреме, грчкиот министер за заштита на граѓаните, Михалис Хрисохоидис, изјави дека Грција мора целосно да ја спроведе европската легислатива, додавајќи дека добил поплаки од колегите од Македонија и Србија за проблемите што ги создава новиот систем. Тој истакна дека, покрај процесот на биометриска регистрација, дополнителен проблем претставува и застарената инфраструктура на дел од граничните премини.