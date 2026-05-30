НАТО ја обвини Словенија дека ги „пумпа“ трошоците за одбрана

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, испрати остро предупредување до Словенија поради начинот на кој земјата ги прикажува трошоците за одбрана. Во писмо упатено до техничкиот премиер Роберт Голоб, Руте посочил дека Љубљана прикажува повисоки бројки од реалните и на тој начин создава погрешна слика за исполнување на обврските кон Алијансата.

Според податоците што Словенија ги доставила до НАТО, земјата во 2025 година треба да достигне 2,01 проценти од БДП за одбрана. Сепак, според проценките на Алијансата, дел од средствата не спаѓаат во класични воени трошоци, туку во инфраструктурни и безбедносни проекти со поширока намена.

НАТО проценува дека кога тие ставки ќе се изземат, реалните издвојувања за одбрана изнесуваат околу 1,6 проценти од БДП, што е значително под пријавеното ниво и претставува разлика од околу 300 милиони евра.

Руте во писмото предупредил дека ниските трошоци за одбрана во време на безбедносни предизвици ја поткопуваат колективната безбедност на Алијансата и ја повикал Словенија да обезбеди реално и одржливо зголемување на буџетот за одбрана.

Во меѓувреме, словенечката влада возврати дека токму актуелната власт обезбедила најголеми инвестиции во одбраната досега и првпат ја довела земјата до исполнување на целта од два проценти од БДП.

Од кабинетот на премиерот Роберт Голоб порачаа дека Словенија има поширок пристап кон безбедноста, кој покрај класичните воени трошоци опфаќа и инвестиции во сајбер безбедност, критична инфраструктура, енергетска стабилност и воена мобилност.