Сончево време со повремени облаци и засилен ветер на исток

Jill Wellington from Pixabay

Метеоролозите за утре најавуваат стабилни временски услови со сончев период и локална облачност, проследени со повремено засилен ветер во одредени региони, додека температурите остануваат во летни вредности за овој период од годината.

Според прогнозата, времето ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност. Во источните делови повремено ќе дува северозападен ветер со слаб до умерен, а на моменти и засилен интензитет.

Утринските температури ќе се движат од 4 степени во Берово до 14 степени во Гевгелија, додека дневните максимални ќе достигнат од 19 степени во Маврово до 31 степен во Гевгелија.

Во Скопје се очекува сончево време со мала облачност и слаб до умерен северен ветер. Температурите ќе се движат од 12 до 30 степени.

Во недела времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност, со слаб до умерен северозападен ветер. Во попладневните часови се очекува локална нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер.

Минималните температури ќе бидат во интервал од 7 до 17 степени, а максималните ќе се движат од 23 до 32 степени.

На почетокот на следната работна недела се очекува слична временска слика – сончево со мала до умерена облачност и слаб до умерен западен и северозападен ветер. Попладне повторно се најавува локална нестабилност со дожд, грмежи и засилен ветер.

Утринските температури ќе се движат од 8 до 18 степени, додека дневните максимални ќе достигнат од 24 до 33 степени.