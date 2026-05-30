30.05.2026
Сабота, 30 мај 2026
Премиерот Мицкоски ќе присуствува на свечената академија „80 години од доселувањето на Македонците во Војводина“ во Нови Сад

Денеска 30.05.2026 година (сабота) со почеток од 17:00 часот претседателот на Владата на Република Македонија Христијан Мицкоски ќе присуствува и свое обраќање ќе има на свечената академија „80 години од доселувањето на Македонците во Војводина“ кој ќе се одржи во Студентски културен центар во Нови Сад, Република Србија.

На настанот исто така обраќање ќе имаат:

– Зорица Митровиќ, Национален совет на македонското национално малцинство во Република Србија,

– Маја Гојковиќ, претседател на покраинската влада на Војводина,

– Ѓуро Мацут, претседател на Владата на Република Србија.

Настанот ќе се емитува во живо на „Јутуб“ каналот на Влада на Република Македонија.

https://www.youtube.com/@Vlada_MK/videos

