Darkoff, Сара Ташкоска и Дина Јашари во уникатна музичка приказна

На македонската музичка сцена пристигнува проект што уште на прво слушање остава впечаток дека не припаѓа на шаблоните што секојдневно ги слушаме. Новото музичко деби на Дарко, познат под уметничкото име Darkoff, носи комбинација од емоционална мелодија, модерен електронски звук и атмосфера што се чувствува многу повеќе отколку што само се слуша.

Песната ја изведува младата Сара Ташкоска, чиј вокал природно се вклопува во целиот емотивен амбиент на проектот. Зад текстот стои Дина Јашари, која воедно се појавува и како пратечки вокал, додавајќи дополнителна длабочина и интимност во самата композиција. Музиката и аранжманот се целосно дело на Darkoff, додека ко-продукцијата, миксот и мастерингот ги потпишува Андрејник, препознатлив по својата работа на песната „Лидија“ од Young Dadi. Она што го издвојува Darkoff е неговата музичка и уметничка позадина. Свири клавир уште од својата десетта година, а веќе 12 години активно е посветен и на латино и хип-хоп танцувањето. Токму спојот на музика, ритам и движење може јасно да се почувствува во неговиот авторски израз.

Последните пет години активно компонира музика, а ова е неговото прво официјално претставување пред македонската публика. Според него, на домашната сцена ѝ недостасува повеќе мелодичност – музика што има душа, што останува во глава и по завршувањето на песната и што може вистински да допре до луѓето. Ова не е класична поп песна, но не е ниту типичен електронски проект. Станува збор за внимателно изграден спој на современа електронска продукција и силна емоционална линија, нешто што ретко се појавува на македонската музичка сцена во последните години. Токму затоа проектот звучи свежо, современо и искрено.

Посебна приказна носи и видеоспотот, кој не функционира само како визуелен додаток на песната, туку како нејзино продолжение. Спотот комбинира lyric-визуелизации со филмска естетика и раскажува приказна за девојка која трага по некого, мечтае и се губи меѓу сопствените чувства. Наместо класична љубовна приказна, видеото носи атмосфера на копнеж, тишина и надеж.

Целиот проект остава впечаток на нешто создадено со емоција и јасна визија, а не како уште еден брзо создаден музички производ. Во време кога многу песни звучат слично, Darkoff се обидува да изгради свој препознатлив правец и звук што ќе има карактер. Со силен тим околу себе и со јасна музичка идеја, ова деби изгледа како почеток на едно ново и поемотивно музичко поглавје на домашната сцена.