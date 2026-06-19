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19.06.2026
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Петок, 19 јуни 2026
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Израел го напада јужен Либан

Свет

19.06.2026

Израелски напад е изведен врз местото Суџуд во јужен Либан по објавувањето на договорот за прекин на огнот меѓу Израел и либанското шиитско движење Хезболах, поддржано од Иран, јавува либанската Национална новинска агенција (ННА).

Агенцијата исто така извести за летови на беспилотни летала над населени места во околината на големиот јужен град Тир.

Според Франс прес, нивни дописник слушнал и продолжено артилериско гранатирање во подрачјето на градот Набатие, пренесува БТА.

Засега нема информации за евентуални жртви или за обемот на причинетата материјална штета.

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