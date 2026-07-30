Јотова со предност пред претседателските избори

– Бугарската претседателка Илијана Јотова е во најдобра позиција пред претстојните есенски претседателски избори затоа што околу половината од испитаниците во новата анкета на јавното мнение изјавиле дека веројатно или дефинитивно би ја поддржале.

Јотова ја презеде функцијата претседател на почетокот на годината, кога Румен Радев, сега премиер на Бугарија, поднесе оставка.

На второ место е Андреј Ѓуров со 23 проценти поддршка, по него Даниел Валчев со 18 и Иван Христанов со 12 проценти, покажува анкетата за ставовите на граѓаните од агенцијата „Глобал метрик“, објави бугарската БТА.

Анкетата е спроведена помеѓу 23 јуни и 11 јули, пред „Јотева“ официјално да ја објави својата намера да се кандидира на претседателските избори.

„Глобал метрик“ истакна дека анкетата не претставува изборни проценки, бидејќи ја мереле подготвеноста на испитаниците да поддржат одредена личност и не ги замолиле да изберат меѓу кандидатите.

Кога во изборите ќе се вклучи и партиската припадност на кандидатот, кандидатот на Прогресивна Бугарија има најголема поддршка меѓу гласачите, со речиси 40 проценти, по што следуваат кандидатот „Промените продолжуваат“ и „Демократска Бугарија“ со 13,3 проценти и кандидатот на ГЕРБ-ДПА со 11,5 проценти.

Анкетата, исто така, покажа дека Јотова ужива најширока поддршка надвор од еднопартиската база, при што 84 проценти од поддржувачите на коалицијата БСП-Обединета левица и 78 проценти од „Прогресивна Бугарија“ велат дека би ја поддржале.

Меѓу испитаниците кои не се идентификуваат со ниту една партија, 37 проценти изразуваат подготвеност да ја поддржат Јотова.

Ѓуров е поддржан од 74 проценти од поддржувачите на „Промените продолжуваат“ и „Демократска Бугарија“, но надвор од оваа целна група, неговата потенцијална поддршка паѓа на 22 проценти меѓу поддржувачите на Прогресивна Бугарија, 19 проценти кај ГЕРБ-ДПС и пет проценти кај партијата Препород.

Анализата на истражувањето наведува дека способноста на кандидатот да привлече гласови надвор од неговата основна партиска база ќе биде одлучувачки фактор во потенцијалниот втор круг на претседателските избори.

„На пример, во отсуство на кандидатот на Прогресивна Бугарија, 66 проценти од неговите хипотетички гласачи ја идентификуваат Илијана Јотова како втор избор“, објави агенцијата „Глобал метрикс“, објави БТА.

Анкетата, исто така, покажа дека јавноста очекува новиот претседател да не биде само церемонијална фигура, ниту застапник на радикална транзиција кон претседателски систем. Испитаниците сакаат рамнотежа и претседател кој ја обединува нацијата, ги брани националните интереси, ужива меѓународен почитување, зборува за важни прашања и останува независен од влијанието на партиите.