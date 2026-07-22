Бугарската претседателка повтори дека немаат намера да ги спроведуваат пресудите на Стразбур за „ОМО Илинден Пирин“

Бугарската претседателка Илијана Јотова повика на посилна дипломатија на Бугарија во регионот.

Нашето отстапување од влијанието на Балканот не е правилна одлука. И сè уште не е доцна., изјави таа пред амбасадорите на Бугарија.

Исто така ги спомена и случаите со ОМО „Илинден“ пред Советот на Европа.„Бугарија нема потреба да избира помеѓу својата национална идентитетска припадност и европската припадност.