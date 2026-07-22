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Неделник

Бугарската претседателка повтори дека немаат намера да ги спроведуваат пресудите на Стразбур за „ОМО Илинден Пирин“

Балкан

22.07.2026

Бугарската претседателка Илијана Јотова повика на посилна дипломатија на Бугарија во регионот.

Нашето отстапување од влијанието на Балканот не е правилна одлука. И сè уште не е доцна., изјави таа пред амбасадорите на Бугарија.

Исто така ги спомена и случаите со ОМО „Илинден“ пред Советот на Европа.„Бугарија нема потреба да избира помеѓу својата национална идентитетска припадност и европската припадност.

Но, мора да бидеме држава која нуди решенија, а не само да ги поддржува веќе донесените одлуки, истакна претседателката.

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