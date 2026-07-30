Чао Бреша: Згасна клубот во кој играа Баџо, Пирло и Гвардиола

Традицијата е едно, долговите се друго, а нема сентименталност. Така, судот во Бреша донесе одлука за судска ликвидација на фудбалскиот клуб Бреша и со тоа стави крај на 114-годишната историја. Така, судот во Бреша донесе одлука за судска ликвидација на фудбалскиот клуб Бреша и со тоа стави крај на 114-годишната историја.

Традицијата е едно, долговите се друго, а нема сентименталност.

Така, судот во Бреша донесе одлука за судска ликвидација на фудбалскиот клуб Бреша и со тоа стави крај на 114-годишната историја.

Клубот кој со децении беше дел од Серија А и Серија Б исчезнува од професионалната сцена по години финансиски проблеми, натрупани долгови и неуспешни обиди да се најде решение за опстанок.

Долговите на клубот се проценуваат на околу 20 милиони евра.

Судиите заклучија дека Бреша е во „јасна состојба на несолвентност“ и проценија дека предложените решенија не се доволни за да се гарантира продолжување на работата на клубот.

Роберто Баџо, еден од најголемите италијански фудбалери на сите времиња, ги помина последните години од својата кариера во дресот на Бреша. Клубот беше и местото каде што порасна Андреа Пирло, а Пеп Гвардиола играше за Бреша за време на неговата играчка кариера, долго пред да стане еден од најуспешните тренери во историјата на фудбалот.