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30.07.2026
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Четврток, 30 јули 2026
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Прес-конференција на министерот Андоновски и директорот на ДИЗ, Ангеловски
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