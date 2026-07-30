 Skip to main content
30.07.2026
Република Најнови вести
Четврток, 30 јули 2026
Неделник
ВО ЖИВО
Прес-конференција на министерот Андоновски и директорот на ДИЗ, Ангеловски

Гори Крит: Загинаа тројца пожарникари, 8.000 луѓе евакуирани, пожарот е надвор од контрола

Балкан

30.07.2026

На Крит силните ветрови предизвикале пожар, што доведе до евакуација на неколку села, а двајца пожарникари загинаа откако останаа заробени кога огнот го зафати регионот Ретимно, западно од островот.

Уште еден пожарникар почина откако беше пронајден во несвест во близина на пристанишниот град Гитео, јужен Пелопонез, јави Би-би-си.

Во меѓувреме започна четвртиот топлотен бран во Шпанија и Франција, а пожарникарите се обидуваат да спречат разгорување на големите пожари кои штотуку беа ставени под контрола.

Сведоци изјавија дека на Крит избувнале неколку пожари и брзо се прошириле, а најлошиот огнен фронт се протегал до 15 километри.

Жителите и туристите се евакуирани од Крија Вриси, планинското село каде што загинаа двајцата пожарникари.

Шумски пожари избувнаа и на други места во Грција, на островите Парос и Лезбос во Егејското Море и во јужниот град Трифилија на грчкото копно.

Поврзани вести

Балкан  | 29.07.2026
Tрагедија во село кај Скадар: Во пожар животот го загубија мајка и две малолетни деца
Сервиси  | 28.07.2026
Пожар во велешката месност Дорутовец, активирани два авиона „ер трактор“
Балкан  | 28.07.2026
Пожар на грчкиот остров Парос – пораки за евакуација на пет села