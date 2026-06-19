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19.06.2026
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Неделник

Гори трева во близина на Природно -математичкиот факултет, екипите на терен

Скопје

19.06.2026

Гори трева во близина на ПМФ, екипи на БППЗ Скопје се на терен, засега нема опасност од ширење, се очекува брзо да биде изгаснат.

Денеска во 19:15 часот, преку Единствениот број за итни случаи 112, е добиена пријава за пожар на отворен простор во близина на последната автобуска станица на линијата 16, во непосредна близина на парк-шумата Гази Баба. Гори ниска вегетација. За настанот се известени екипите на Бригадата за противпожарна заштита на Град Скопје, кои се упатени на терен за интервенција.

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