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Неделник

Петарда на Звезда за меч со Хапоел

Фудбал

29.07.2026

Фудбалерите на Црвена Звезда се квалификуваа во третото коло од квалификациите за Лигата на шампионите, откако вечерва на својот стадион го победија Ларне со убедливи 5:0.

Црвена Звезда го диктираше ритамот од самиот почеток и целосно ги контролираше настаните на теренот. Почетокот беше како сон, веќе во 3-тата минута противничкиот голман лошо го расчисти Абу Фани, кој ја упати топката со глава кон Катаи. Иако застана на момент мислејќи дека е во недозволена позиција, Катаи реагираше брзо и ја испрати топката во мрежата за рано водство.

Белграѓани не забавија, целосно ја отсекоа бековската линија на Ларна со силен пресинг и создадоа низа можности со цел што побрзо да ја зголемат предноста. Веќе во 8-мата минута, нова опасност се виде пред голот на гостите кога Круниќ го проигра Сеол, чиј удар од работ на шеснаесетникот беше успешно сопрен од голманот на Ларна.

Само четири минути подоцна, Сеол испрати одличен центаршут, а Арнаутовиќ необјасниво остана сам во шеснаесетникот, но неговиот удар со глава прелета над голот.

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