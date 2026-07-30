 Skip to main content
30.07.2026
Република Најнови вести
Четврток, 30 јули 2026
Неделник
ВО ЖИВО
Прес-конференција на министерот Андоновски и директорот на ДИЗ, Ангеловски

Eкипата на ШК „Прилеп“ триумфираше на квалификациите за Првата женска екипна лига во шах

Останати спортови

30.07.2026

Во хотел „Сириус“ во Струмица вчера беа одиграни шестото и седмото коло од Втората екипна лига во шах, која заедно со квалификациите за Првата женска екипна лига се одржуваше во периодот од 25 до 31 јули.

На натпреварите присуствуваше и новоизбраниот претседател на Шаховската федерација на Македонија, Дејан Панделевски, кој оствари средба со шахистите, се запозна со дел од учесниците и се информираше за условите во кои се одвиваа натпреварите.

„Особена чест ми е што како претседател на Шаховската федерација имам можност да бидам меѓу вас. Како што гласи девизата на светското шаховско семејство – Gens una sumus – сите сме едно. Ви посакувам успешни партии, фер-плеј и многу нови спортски успеси“, порача Панделевски.

Вчера завршија и квалификациите за Првата женска екипна лига. По шест одиграни кола, првото место го освои екипата на ШК „Прилеп“ од Прилеп, додека второпласирана беше екипата на ШК „Цареви Кули“ од Струмица.

Со остварениот пласман, двете екипи обезбедија право на настап во Првата женска екипна лига, која ќе се одржи од 22 август во хотел „Дипломат“ во Струга.

Шаховската федерација на Македонија им честита на пласираните екипи и им посакува многу успех во претстојните натпревари.

Поврзани вести

Останати спортови  | 02.05.2026
Дуелот за светската титула во шах закажан за ноември и декември
Билборд  | 15.10.2025
Алкалоид го задржа ростерот на играчи, а со тоа и високите амбиции за Европскиот клупски куп во шах! 
Свет  | 13.05.2025
Талибанците забранија да се игра шах во Авганистан