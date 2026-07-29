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29.07.2026
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Среда, 29 јули 2026
Неделник

Дали Винифер е најзгодната одбојкарка?

Спорт шоу

29.07.2026

Винифер Фернандез ги освои насловите низ целиот свет, од многумина беше прогласена за најубавата/најжешката одбојкарка на планетата, а потоа исчезна од центарот на вниманието речиси преку ноќ. Каде е Винифер Фернанде денеска?
Винифер има 30 години, висока 169 сантиметри и тежи 62 килограми и живее во Доминикана.

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