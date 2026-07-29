Дали Винифер е најзгодната одбојкарка?

Винифер Фернандез ги освои насловите низ целиот свет, од многумина беше прогласена за најубавата/најжешката одбојкарка на планетата, а потоа исчезна од центарот на вниманието речиси преку ноќ. Каде е Винифер Фернанде денеска?

Винифер има 30 години, висока 169 сантиметри и тежи 62 килограми и живее во Доминикана.