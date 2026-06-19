Бразилска мафија навлегува на Балканот

Ново светско зло се прошири на Балканот. До неодамна, речиси непознатата бразилска мафијашка организација „Примеиро Командо да Капитал“ (ПКЦ) се бореше за значајна позиција во трговијата со кокаин и се заканува да стане една од најголемите криминални групи во светот,пишува „Република.рс“.

Оваа банда веќе контролира добар дел од транспортот на кокаин од Јужна Америка до европските пристаништа и има околу 40.000 членови кои работат во дури 30 земји на сите континенти – освен на Антарктикот!

ПКЦ се шири толку брзо што веќе склучи партнерства со италијанската „Ндрангета“ и со албански, српски и црногорски кланови.

Главен бизнис е дрога

Тие перат пари и преку бизнис со бензински пумпи, градежни и финансиски фирми –

Основаат и цркви

Во затворите прават рум под етикетата „Луда Марија“ , копаат злато Тргуваат со егзотични птици – За да перат нелегално стекнати пари, ПЦЦ дури и основа – цркви! .

Многумина во оддалечените делови на Бразил го прифаќаат нивното „евангелие за просперитет“. Во 2023 година, обвинителите на северот на Бразил во државата Рио Гранде до Норте истражуваа филијала на ПЦЦ обвинета за основање на најмалку седум цркви за перење пари.

Извор: Republika.rs