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Бил под дејство на алкохол: 67-годишник со возило излетал од патот, тешко е повреден

Хроника

19.06.2026

На 18.06.2026 околу 16:50 часот во СВР Штип е пријавено дека на магистралниот пат Неготино-Штип, патничко возило „опел“ со радовишки регистарски ознаки, управувано од 67-годишниот С.Р. од Радовиш, излетало од коловозот и се превртело.

Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот, констатирани во Клиничка болница Штип. По извршени проверки, било констатирано дека С.Р. го управувал возилото под дејство на алкохол, односно му биле измерени 0,50 промили алкохол во крвта.

Извршен е увид од увидна екипа на СВР Штип и по целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава.

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