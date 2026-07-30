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30.07.2026
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Четврток, 30 јули 2026
Неделник

Меколи Калкин сака да снима продолжение на „Сам дома“

Филм

30.07.2026

Меколи Калкин, детето-ѕвезда на првите два филма од серијалот „Сам дома“, наводно, разговарал со „Дизни“ за можно враќање во приказната.

Според наводите што новинарот Мет Белони ги објави во својот подкаст, продукциската куќа е заинтересирана за американскиот глумец како Кевин Мекалистер кој сега е родител. Според замислата претходно претставена од самиот Калкин, навестеното продолжение би го следело возрасниот Кевин кој се соочува со проблеми во односите со својот палав, но досетлив и исто толку оригинален син…

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