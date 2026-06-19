Во Москва романски државјанин осуден на 15 години затвор за наводна шпионажа во корист на Киев

Романски државјанин е осуден на 15 години затвор во руска казнена колонија со максимално обезбедување под обвинение за шпионажа во корист на Украина, соопшти денеска руската Федерална служба за безбедност (ФСБ).

Во соопштението се наведува дека мажот, Давид-Адријан Кирку, во август 2024 година ја споделил локацијата на противвоздушната одбрана во Сочи, на југот на Русија, со украинска разузнавачка агенција.

Според ФСБ, украинскиот оперативен раководител му ветил на романскиот државјанин помош за безбедно напуштање на Русија и приклучување кон забранета вооружена група која учествува во непријателствата против Руската Федерација. Безбедносната служба објави и снимка од апсењето на Кирку, на која се гледа како двајца агенти го соборуваат на земја во, како што изгледа, некој парк.

ФСБ тврди дека Кирку ја признал вината. Според податоците на ФСБ, Кирку е роден во 2002 година. На снимката од судењето тој е прикажан облечен во тренерки како ја слуша пресудата додека се наоѓа во стаклениот кафез на судницата во Краснодарската Покраина.(МИА)