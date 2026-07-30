Еден месец Task Force за дрога: Запленети над 43 кг марихуана, приведени 241 лице

МВР

Еден месец по формирањето на Работниот тим (Task force) за сузбивање на недозволената трговија со дрога, Министерството за внатрешни работи бележи значајни резултати во борбата против организираниот нарко-криминал. Засилената координација, побрзата размена на информации и заедничкото дејствување на организациските единици овозможија поефикасно откривање и сузбивање на криминалните структури што се занимаваат со недозволена трговија со дрога, пишува во денешното соопштение на МВР.

Во изминатиот месец беа реализирани повеќе координирани акции низ целата држава, насочени кон откривање на дилерски мрежи, прекинување на каналите за снабдување и спречување на понатамошна дистрибуција на наркотични дроги. Меѓу позначајните акции е пресечениот меѓународен транспорт на околу 25 килограми марихуана на граничен премин „Деве Баир“ – се додава во соопштението.

Како резултат на преземените мерки и активности, запленети биле 43,3 килограми марихуана, 693,37 грама кокаин, 141,42 грама хашиш, 691,34 грама амфетамин, 50 грама халуциногени печурки, 541 таблета екстази, 69 ЛСД – таблети, 14 таблети – МДМА, како и 116 паковки со растителна, прашкаста и грутчеста материја, за кои се вршеле соодветни вештачења.

фото: МВР

Во истиот период поднесена е 21 кривична пријава против 29 лица, извршен е 131 претрес на домови и други простории, реализирани се 935 прегледи на возила и 1.078 прегледи на лица, а 241 лице се приведени или лишени од слобода по различни основи поврзани со недозволената трговија со дрога – се додава во соопштението.

Се истакнува дека особено значајни се резултатите постигнати на подрачјето на СВР – Скопје, каде при извршените претреси, покрај наркотичните дроги, пронајдени и одземени биле 2.900 евра, 100 швајцарски франци, 58.000 денари во различни апоени, два пиштоли и шест дигитални ваги. Овие предмети, како што се нагласува, упатуваат на организирано вршење на кривичните дела и претставуваат значајни материјални докази во натамошните кривични постапки.

фото: МВР

Во рамките на активностите на Работниот тим успешно е реализирана и потрагата по 41-годишно лице од Кочани по кое беше распишана меѓународна потерница. Лицето претходно избега од полициска станица, каде беше лишено од слобода поради основано сомнение за недозволена трговија со дрога, а неговото пронаоѓање и повторно лишување од слобода претставува уште една потврда за ефикасното постапување на полициските служби и доследното спроведување на законската одговорност – се истакнува во соопштението.

Министерството за внатрешни работи подвлекува дека останува цврсто определено во бескомпромисната борба против недозволената трговија со дрога.