Камерите од „Безбеден град“ се во функција во Дебрца, наскоро и во Охрид

Во функција се камерите на Безбеден град во дел од општина Дебрца, наскоро ќе стартуваат и во Охрид

Министерството за внатрешни работи ја известува јавноста дека по извршеното финално тестирање ставени се во функција безбедносните камери на системот за сообраќаен надзор „Безбеден град„ на автопатската делница помеѓу селата Горенци и Требеништа, во општина Дебрца.

Наскоро камерите на „Безбеден град“, ќе бидат во функција и на сообраќајниците во Охрид и регионот, каде уредите се веќе поставени и привршува нивната техничка проверка и тестирања.

-Системот „Безбеден град“ ќе овозможи засилена и континуирана сообраќајна контрола, откривање на сообраќајните прекршоци, зголемување на сообраќајната дисциплина и подигнување на нивото на безбедност на патиштата. Воедно, се очекува неговата примена да придонесе и за намалување на бројот на сообраќајни незгоди, вели портпаролот на СВР Охрид, Стефан Димоски.

Од МВР апелираат до сите возачи доследно да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и сите да придонесеме за побезбедни патишта низ државата.